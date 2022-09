10 Serien, die Sie sich ansehen sollten, wenn Sie Geschichte lieben

Die historischen Serien bieten hingegen die ersehnte Abwechslung an, die wir alle ab und zu gut gebrauchen können. Mittlerweile gibt es viele Streaming-Anbieter, die mithilfe einer App sogar von Handy aus zugreifbar sind. Aber auch auf dem klassischen Weg, im Fernsehen, gibt es so einige sehenswerte Serien.

Der Vorteil von historischen Serien gegenüber Dokumentationen ist, dass bei ersteren sehr viel Arbeit in das Sujet und die Charaktere, in die Auswahl der Schauspieler und die speziellen Effekte gesetzt wird. Und auch fiktive Elemente oder ganze Handlungslinien kommen in Serien nicht selten vor. Die Dokumentationen sind dagegen oft rein auf Tatsachen basiert und bringen wenig Spannung und unerwartete Wendungen.

Ob Sie sich eher Dokus oder Serien anschauen, ist natürlich Ihnen überlassen. In diesem Beitrag möchten wir uns gerne auf die sehenswertesten historischen Serien konzentrieren und Ihnen 10 unserer Favoriten präsentieren.

1. Vikings

Eine irisch-kanadische Serie, die sehr viele Fans auf der ganzen Welt erobert hat. Die Handlung spielt in der Wikingerzeit im frühen Mittelalter. Ragnar Lodbrok, die Heldenfigur von nordischen Sagen, steht hier im Mittelpunkt der Geschichte. In der Serie werden die Reisen der Wikinger dargestellt, die Geschichte ist jedoch nicht hundertprozentig auf wahren Geschehnissen basiert. Sie erzählt darüber hinaus über die Sitten und Traditionen von Wikingern, wie zum Beispiel die religiösen Bräuche, Opferungen von Menschen und die skandinavische Mythologie. Auch die Kämpfe der Wikinger in England werden hier dargestellt, sowie die Ursprünge des Christentums in skandinavischen Ländern. In der Serie kommt auch die Spiritualität der Wikinger zum Ausdruck. So gibt es hier Hellseher, Geister, Götter und die übernatürliche Verbindung zwischen Familienmitgliedern.

2. The Crown

Eine Fernsehserie aus Großbritannien, die das Leben der Königin Elisabeth II darstellt. Die Handlung setzt 1947 ein, mit der Hochzeit der jungen Königin mit dem Prinzen Philipp und verfolgt die wohl aufregendste Familiengeschichte bis zur heutigen Zeit. Hier werden die Ereignisse der privaten Natur, wie Kindergeburten und Beziehungen, mit den politischen Geschehnissen eng verflochten. Doch auch hier finden sich einige Ungenauigkeiten und sogar fingierte Geschichten. Trotzdem gehört The Crown zu den beliebtesten Serien des Streaming-Anbieters Netflix. Auch nicht zuletzt wegen seines hohen Budgets. Mit durchschnittlich fünf Millionen Dollar pro Episode zählt die Serie zu den teuersten in der Geschichte.

3. Rom

Die Serie berichtet anhand von fiktiven Geschichten über den Untergang der Römischen Republik und die Entstehung des Kaiserreichs von Caesar. Vor allem konzentriert sich die Serie auf das Leben von reichen, mächtigen und bedeutsamen Persönlichkeiten, aber auch für zwei ganz normale Schicksale gibt es hier Raum. Lucius Vorenus und Titus Pullo sind zwei ausgedachte Soldatenfiguren, die sich aber an den in Caesars Schriften erwähnten realen Menschen orientieren. Vorenus und Pullo werden Zeugen und sogar Mitwirkende in vielen entscheidenden Momenten der Geschichte Roms. Die Serie besteht aus insgesamt 22 Episoden in zwei Staffeln und wurde zwischen 2005 und 2007 in Italien gedreht.

4. Deadwood

Wir schreiben das Jahr 1876. Der Goldrausch im US-amerikanischen Gebirge Black Hills in South Dakota ist in vollem Gange. Das Städtchen Deadwood, wo sich vor allem die Goldsucher niederlassen, ist eine regelrechte Hub für Kriminelle und Abenteurer aus ganz Amerika. Verbrechen und Korruption sind hier so selbstverständlich, dass die Einheimischen sie nicht mal zu bemerken scheinen. Die Morde ziehen viel weniger Aufmerksamkeit an sich als die Tänzerinnen in hiesigen Bars. Die Serie beschreibt die Umstände und zeigt die Atmosphäre dieser Zeit, ohne sie zu beschönigen. Und sie wurde auch für die obszönen Szenen und die derbe Sprachauswahl, aber vor allem für die frauenfeindliche Narrative kritisiert. Doch auch heute bleibt sie eine der beliebtesten historischen Serien.

5. Band of Brothers

Die amerikanische Miniserie thematisiert den Zweiten Weltkrieg aus der Sicht der Easy Company und spielt in den Jahren 1943 bis 1945. Die Hauptfigur ist Richard Winters, der sich an allen Missionen der Kompanie beteiligt. Trotzdem steht im Mittelpunkt jeder von zehn Episoden immer eine andere Person. Die Brothers begeben sich auf Operationen in der Normandie, in die Niederlande, nach Österreich, belagern den Berghof von Hitler und entdecken sogar ein Konzentrationslager. Die Serie widerspiegelt die realen Schicksale von Menschen, auf denen die Figuren basieren. Dementsprechend sind viele Szenen für unvorbereitete Zuschauer schockierend realistisch, doch auch die Charaktere und psychologische Hintergründe von Taten kommen hier nicht zu kurz.

6. The Spy

Die aus sechs Episoden bestehende Miniserie kam 2019 auf die Streaming-Plattformen. Die Serie erzählt die Geschichte eines Mossad-Spionen Eli Cohen, der von Sacha Baron Cohen dargestellt wird. Hier werden die Jahre vor dem Sechstagekrieg zwischen Syrien und Israel beschrieben. Wir bekommen einen Einblick in das Leben von Cohen in Ägypten, wo er in der Armee dient, und seine anschließende Infiltration in das syrische Verteidigungsministerium. In Syrien nimmt er eine andere Identität an und verkehrt in den höheren Gesellschaftskreisen. Der Spion freundet sich mit den Leuten, die später in Syrien regieren sollen, wird zum stellvertretenden Verteidigungsminister und schließlich zu einem Anvertrauten des Präsidenten Amin al-Hafiz.

7. Chernobyl

Die mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte Serie schildert die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, die sich am 26. April 1986 ereignete. Vor allem fokussiert sich die Handlung auf die Folgen der Katastrophe und basiert überwiegend auf wahren Ereignissen. Hier werden all die Personen dargestellt, deren Leben massiv vom Ereignis beeinträchtigt wurde, aber auch diejenigen, die mit der Rettungsaktion beauftragt wurden. Wissenschaftler, Politiker, aber auch normale Menschen erzählen in der Serie ihre eigenen Geschichten. Vor allem die bis dahin eher unbekannten Freiwilligen, Feuerwehrleute und Soldaten kommen hier zu Wort. Als Grundlage für die Serie dienten die Erinnerungen von Menschen, die die Nuklearkatastrophe als Augenzeugen erlebt haben.

Foto: Jack Tayler

8. The Americans

Die Serie spielt in den Zeiten des Kalten Krieges und erzählt die Geschichte von zwei illegalen sowjetischen Spionen, die auf wahren Begebenheiten basiert. Elizabeth und Philip Jennings leben ein ganz normales Familienleben, haben zwei Kinder und spielen die vorbildlichen Bürger der USA. Doch hinter den falschen Identitäten der beiden verbergen sich zwei KGB Agenten, die in Washington darauf ausgerichtet sind, geheime Operationen durchzuführen. Die Ehe der beiden wurde von der sowjetischen geheimen Polizei arrangiert und so wurden sie gemeinsam nach Amerika abgesetzt. Philip findet an dem westlichen Leben Gefallen und überlegt sogar ab und dann, auf die Seite des Feindes überzugehen. Besonders spannend wird es, als ein FBI Agent in das benachbarte Haus neben die Jennings zieht.

9. Broadwalk Empire

Die Serie spielt in Atlantic City in der Epoche der Prohibition. In 1920, nur wenige Stunden vor Inkrafttreten des Alkoholverbots, stürzen sich mehrere Kriminelle auf die vielversprechende Perspektive, mit illegalem Alkohol große Geschäfte zu machen. Viele Unternehmer aus der Unterwelt streiten sich um diese Möglichkeit, dabei versuchen die einen, den Alkohol zu transportieren, und die anderen, die Transporte zu überfallen. Auch die Behörden versuchen, sich einzumischen und die Versorgung der Stadt mit Alkohol zu unterbinden. Sogar das Glücksspiel nimmt in der Handlung eine wichtige Rolle ein, es wird nämlich beschrieben, wie das Geschäft in Atlantic City in den Zwanzigern seinen Aufschwung erlebt. Wenn Sie sich auch in die spannende Welt des Glücksspiels begeben möchten, ist dafür heutzutage keine weite Reise mehr erforderlich. Hier finden Sie Beste Online Casinos.

Vor allem die Dekorationen, die aufwendig und mit viel Geld in New York geschaffen worden sind, sind garantiert sehenswert. Genauso wie viele renommierte Schauspieler und Autoren, die an der Produktion beteiligt waren.

10. The Chosen

The Chosen ist eine der wenigen Fernsehproduktionen über das Leben von Jesus aus Nazareth. Wir befinden uns in Israel des ersten Jahrhunderts und verfolgen den Messiah und die Menschen, die ihm nahestehen. In Galilee beginnt Jesus, für seine Predigten eine Gruppe von Menschen zusammenzusuchen, und findet diejenigen, die bereit sind, für den Glauben ihr ganzes Leben hinter sich zu lassen. Er überzeugt sie durch seine Wunder und Erzählungen von Gott. Als Grundlage für die Geschichte dienen die vier Evangelien, und die Dialoge werden auch anhand der heiligen Schriften nachgebildet. Mit den fiktiven Handlungen und Personen werden lediglich die „Lücken“ gefüllt, für die es in den christlichen Büchern keine Angaben gibt.

Das Besondere an dieser Serie ist, dass die Produktion komplett aus den Spenden der Fans finanziert wurde. Sie ist auch heute kostenlos verfügbar, und die Zuschauer werden weiterhin gebeten, für die Fortsetzung mit ihrem Geld aufzukommen.

Abschluss

Die Breite der Serien und Filme, die auf historischen Ereignissen basieren, ist gefühlt unendlich. Dank modernen Technologien ist es möglich, fast jede Epoche nachzubauen, und so können sich die Zuschauer auf eine Zeitreise in jede beliebige historische Periode machen. Sie können sich auf einen Spaziergang mit der Königin Elisabeth begeben oder im Amerika der Prohibition mit illegalen Drinks feiern. Die besondere Atmosphäre der längst vergangenen Zeit und die Handlungen, die auf Fakten beruhen, machen dieses Genre so besonders.

Dabei finden Sie nicht nur neues Wissen über politische und geschichtliche Zusammenhänge, sondern können sich auch entspannen. Das erklärt, warum gerade die historischen Serien so beliebt sind. Und dadurch, dass die menschliche Geschichte einige Jahrtausende zählt, können wir ganz sicher auf viele neue Produktionen hoffen. Den Stoff dafür gibt es ja genug.