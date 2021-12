Wie wickele ich einen privaten Autoverkauf richtig ab?

Unterschiedliche Gründe spielen für den einzelnen Autobesitzer eine Rolle, will er sein gebrauchtes Auto verkaufen. Vielleicht wird es einfach einmal Zeit für einen Neuwagen oder es muss aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein größeres, kleineres, schnelleres oder sparsameres Modell her. Wie auch immer, möchte der Autohalter privat seinen Gebrauchtwagen verkaufen, gibt es einiges zu beachten. Denn werden die Regeln nicht genau eingehalten, kann das teilweise schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen mit sich ziehen.

Gebrauchtwagen richtig und sicher verkaufen

Laut dem ADAC werden in Deutschland jedes Jahr mehr als zehn Millionen Pkws privat veräußert. Davon sind etwa 7 Millionen Gebrauchtwagen. Bei dem Rest handelt es sich um Neuwagen. Ein enormer Markt, bei dem gewisse Regelungen einzuhalten sind, um einen sicheren Gebrauchtwagenverkauf abzuwickeln.

Zuerst sollte jeder abwägen, ob er seinen Wagen privat verkaufen will oder lieber mit einem Autoankäufer wie autoankauf.biz ein Geschäft machen möchte. Die meisten entscheiden sich für den Privatverkauf, hoffen sie doch dadurch mehr Geld für das Fahrzeug zu erhalten. Käufer von Gebrauchtwagen finden sich auf Online-Plattformen oder über Zeitungsannoncen. Statistiken zufolge lassen sich benutzte Autos am besten im Herbst und im Frühjahr verkaufen. Der Sommer und der Winter sind keine gute Zeit, um ein Gebrauchtfahrzeug anzubieten.

Ist die Entscheidung getroffen, gilt es den Autoverkauf gewissenhaft vorzubereiten. Das bedeutet unter anderem, die richtigen Antworten auf eventuelle Fragen des potenziellen Käufers bereit zu haben. Will dieser wissen, warum der Halter sein Gebrauchtfahrzeug veräußern möchte, müssen transparente Argumente auf den Tisch. Ansonsten wird es vielleicht nichts mit dem Geschäft, da bei dem möglichen Käufer Zweifel aufkommen.

Es stellt sich im weiteren Verlauf die Frage, ob das Fahrzeug für einen privaten Autoverkauf abgemeldet werden muss. Gewöhnlich hat der Fahrzeughalter dabei die freie Wahl. Er kann dies tun, muss es aber nicht. Es empfiehlt sich allerdings, das Fahrzeug abzumelden, denn damit entfallen die Zahlungen für die Kfz-Versicherung und die Steuer. Die Kfz-Abmeldung ist jedoch mit einem Aufwand an Papierkram und Ämtergängen verbunden. Dennoch, der Aufwand kann sich lohnen. Denn der ehemalige Fahrzeughalter bekommt keine Bußgeldbescheide zugestellt, die auf Kosten des neuen Besitzers gehen. Und für den Fall, dass dieser einen Unfall verursacht, hat das keine negativen Auswirkungen auf die eigene Schadenfreiheitsklasse bei der Kfz-Versicherung.

Welchen Preis soll ich für meinen Gebrauchtwagen verlangen?

Wie viel Geld kann ich noch für meinen Wagen verlangen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die es im Vorhinein abzuklären gilt. Wer keinen utopischen Preis verlangen will, sondern sich nach der aktuellen Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt orientiert, der schaut in der altbekannten Schwacke-Liste nach und legt dementsprechend den Verkaufspreis für das Fahrzeug fest. Auch beim TÜV kann der Wert des Fahrzeugs ermittelt werden.

Ist die Preisfrage geklärt, muss der Wagen, bevor er auf den Markt gebracht wird, in einen präsentablen Zustand versetzt werden. Eine Komplettreinigung innen und außen können sich positiv auf die Verkaufschancen auswirken. Zudem sollte der Fahrzeughalter Öl- und Schmutzrückstände im Motorraum entfernen. Ein sauberer Motorraum macht Eindruck beim Käufer.

Der nächste Schritt ist die Probefahrt. Ist ein möglicher Käufer vom Erscheinungsbild des Fahrzeugs so weit beeindruckt, dass er eine Probefahrt wünscht, sollte der Halter wissen, dass es bei solchen Fahrten zu Versicherungsproblemen bei Unfällen kommen kann. Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt zwar Schäden an Dritten ab, aber sie greift nicht bei Schäden am Auto nach einem Unfall bei der Probefahrt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie ein Auto in Recklinghausen verkaufen wollen oder anderswo in Deutschland. Einzig ein Vertrag über die Schadenshaftung während der Probefahrt verschont den Fahrzeughalter vor diesem Dilemma.

Den richtigen Kaufvertrag für den Gebrauchtwagenkauf bereithalten

Damit ein Autoverkauf hieb- und stichfest ist, musst der Kaufvertrag den Regelungen entsprechen. Im Vertrag müssen unter anderem Schäden, Unfälle, Namen des Käufers und Verkäufers sowie die Fahrzeugdaten enthalten sein. Ebenso sollte die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von zwei Jahren ausgeschlossen werden. Nicht zuletzt muss der Kaufvertrag von beiden Parteien unterschrieben sein.

Muss ich beim Gebrauchtwagenverkauf Steuern zahlen?

Wer davon ausgeht, er könne als Privatmann unbegrenzt Autos ohne Steuerzahlungen verkaufen, der sieht sich getäuscht. Es gilt bei mehreren Privatgeschäften Steuergesetze zu beachten. Eine Regelung besagt: Wer innerhalb von zwölf Monaten mehr als 600 Euro Gewinn aus privaten Verkäufen erzielt, muss generell den gesamten Betrag versteuern. Liegt der erzielte Wert unter dieser Freigrenze, ist dieser einkommensteuerfrei. Eine andere wiederum besagt: Grundsätzlich sind private Verkäufe komplett steuerfrei. Allerdings gilt ebenso: Für Gegenstände, die nicht dem täglichen Bedarf zugeordnet werden, wird eine Spekulationsfrist von zwölf Monaten zugrunde gelegt. Binnen diesem Zeitrahmen müssen auch Privatverkäufe versteuert werden. Es gilt daher abzuwägen, um welche Art von Geschäft es sich handelt.