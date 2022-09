Sporttochter von BMW: Erstes völlig eigenes Modell seit M1

Die BMW-Tochter M GmbH bringt rund 40 Jahre nach dem M1 wieder ein völlig eigenständiges Modell. Das ist diesmal aber kein flacher Sportwagen. Der 5,11 Meter lange XM soll der stärkste Geländewagen der Bayern und zugleich das bis dato stärkste Modell der M GmbH werden.

Laut Hersteller kommt das bis zu 270 km/h schnelle Gefährt im April 2023 in den Handel und kostet ab 170 000 Euro.

Der Fünfsitzer ist 5,11 Meter lang und leistet sich ein provozierendes Design mit betont prominentem Nieren-Grill und einem unkonventionellen Heck. So wirkt die Rückscheibe rahmenlos und läuft teilweise in die Flanke. Zwei ins Glas gravierte BMW-Logos erinnern an die Markenzeichen auf den hinteren Flanken des M1.

Im ersten Schritt leistet der XM über 650 PS

Zum ersten Mal setzt die M GmbH bei einem ihrer Spitzenmodelle auf einen Antriebsstrang mit Plug-in-Technik. In dessen Zentrum steht laut BMW ein neuer, 4,4 Liter großer V8-Motor, der 360 kW/489 PS leistet. Er wird unterstützt von einer 145 kW/197 PS starken E-Maschine. Als Systemleistung nennen die Bayern 480 kW/653 PS.

Mit der 26 kWh großen Batterie an Bord kann er bis zu 88 Kilometer rein elektrisch fahren und kommt auf einen Normverbrauch von 1,5 Litern auf 100 Kilometer (CO2-Ausstoß von 33 g/km.) Das Auto sprintet von 0 auf Tempo 100 in 4,3 Sekunden und erreicht maximal 270 km/h.

Dabei will es BMW aber nicht belassen. Für den Herbst haben die Bayern bereits den XM Label Red angekündigt, der noch einmal mehr Kraft bekommt: Dann leistet der V8-Motor 430 kW/585 PS, und mit einer Systemleistung von 550 kW/748 PS wird dieser XM laut Hersteller zufolge zum stärksten Serienmodell in der Geschichte der M GmbH.