Pfando-Erfahrungen: Geld bekommen und weiterfahren

Das Unternehmen Pfando ist sicherlich längst nicht mehr unbekannt. Pfando hat das Konzept eines typischen Pfandleihhauses auf Autos umgemünzt und so weiterentwickelt, dass Interessenten Bargeld für das KFZ erhalten, aber es dennoch weiterhin nutzen können.

Für viele Autofahrer ist das überaus interessant, dennoch fragen sie sich, welche Erfahrungen andere Kunden mit Pfando machten. Immerhin möchte niemand sein Auto auch nur metaphorisch in die falschen Hände geben. Das brauchen sie auch nicht, denn eines kann vorab schon gesagt werden: Die Erfahrungen mit dem Unternehmen sind überwiegend gut.

Geld erhalten und Auto weiterfahren

Das Prinzip von Pfando unterscheidet sich deutlich von üblichen Pfand- oder Verkaufsgeschäften. Denn bei Pfando gilt das Prinzip, dass Autobesitzer ihr Auto dort bewerten lassen, Geld erhalten, im Anschluss jedoch das Auto weiterfahren. So etwas kommt auf dem Markt nicht häufig vor, denn im Allgemeinen gilt sowohl bei Ankäufern als auch bei Pfandleihern, dass die Ware vor Ort in Verwahrung bleibt und der Kunde einzig Geld erhält.

- Cash & Drive - so heißt das Modell, welches es in drei Varianten gibt: Bargeld & Weiterfahren, VIP Service & Weiterfahren, Geschäftskunden Service & Weiterfahren. Für jeden Geschmack ist somit etwas dabei.

- Funktion - Interessenten kommen mit ihrem Fahrzeug zu Pfando und lassen es schätzen. Im Anschluss erhalten sie einen Preis genannt. Akzeptieren sie ihn, schließen sie einen Vertrag, erhalten das Geld und können das Auto wieder mitnehmen. Monatlich wird nun über die Länge des Vertrags eine Mietzahlung geleistet. Alle Einzelheiten zu den Verträgen werden dem Kunden in einem ausführlichen Beratungsgespräch vor Ort transparent erläutert.

Mit diesen Modellen können Interessenten unkompliziert und unbürokratisch Geld erhalten und somit einen finanziellen Engpass überbrücken. Aber wie schnell funktioniert der Vorgang?

- Termin vereinbaren - per WhatsApp, Kontaktformular oder telefonisch wird ein Termin in der nächsten Niederlassung von Pfando vereinbart. Das geht oft noch am selben Tag.

- Begutachtung – In der Filiale wird das Fahrzeug begutachtet und bewertet. Die Begutachtung findet natürlich durch geschulte Mitarbeiter statt. Je besser der Zustand des Fahrzeugs ist, desto höher ist die Auszahlung, die der Kunde bei Pfando erhalten kann.

- Auszahlung - die Auszahlung kann innerhalb von 60 Minuten erfolgen. Ausnahmen bestehen außerhalb der Geschäftszeiten oder am Wochenende.

- Trotz SCHUFA - Pfando agiert unabhängig von der bei der SCHUFA bewerteten Bonität eines Interessenten. Das Fahrzeug zählt allein.

Die Konditionen von Pfando

Hinsichtlich der Konditionen ist Pfando im Vergleich mit üblichen Kreditangeboten teurer. Allerdings handelt es sich bei Pfandos Angebot um eine Art Alternative zum Pfandkredit, die preislich überwiegend über dem sonstigen Kreditniveau liegen. Zugleich darf nicht vergessen werden, dass die Konditionen eine Mietzahlung für das Fahrzeug beinhalten. Allgemein gilt:

- Sale-and-Rent-Back - die genauen Konditionen ergeben sich aus dem Fahrzeug, dessen Wert, dem gewählten Paket und natürlich der Laufzeit. Der Mietzeitraum beträgt im Regelfall sechs Monate, lässt sich aber auch verkürzen.

- Direkte Auszahlung - diesbezüglich punktet Pfando, denn das Geld wird direkt ausgezahlt. Die schnelle Auszahlung bezieht sich auf die Bargeldauszahlung. Sollten vom Kunden andere Auszahlungswege gewünscht werden, so kann sich die Zeitspanne aufgrund der Bankzeiten verändern, jedoch sind auch Express-Überweisungen möglich.

Um Pfando nutzen zu können, muss das Fahrzeug jedoch noch einen Marktwert von mindestens 3.500,00 Euro aufweisen. Zudem muss es sich im vollständigen Besitz des Halters befinden; geleaste oder finanzierte Fahrzeuge fallen aufgrund der Besitzverhältnisse aus dem Raster.

Wie funktioniert das Angebot?

Interessenten müssen einzig online oder telefonisch einen Termin vereinbaren, dies geht sogar via WhatsApp. Dieser wird ein einer der über 25 Niederlassungen stattfinden. Zum Termin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden:

- Fahrzeugbrief

- Fahrzeugschein

- Alle Zweitschlüssel

- Versicherungsunterlagen

- Personalausweis

- Führerschein

Ein geschulter Mitarbeiter (Mittlerweile hat das Unternehmen deutlich mehr als 80 Beschäftigte) nimmt das Fahrzeug nun in Augenschein und berechnet das Angebot. Wird es angenommen, kann der Vertrag geschlossen werden, der Fahrer erhält sein Geld und nimmt das Fahrzeug gegen eine monatliche Mietzahlung wieder mit. Die Vertragsdauer beläuft sich auf sechs Monate, kann aber auch verkürzt werden.

Erfahrungen zählen: Das sagen Nutzer

Pfando wird auf Trustpilot gelistet und hat eine Bewertung von 4,9 von 5. Der Großteil der Bewertungen bewegt sich im Fünf-Sterne-Bereich:

Ein Großteil der positiven Bewertungen geht gezielt auf die gut geschulten und stets hilfsbereiten Mitarbeiter ein, die nicht das Problem sehen, sondern die Lösung finden. Ein weiteres Top-Argument dieser Bewertungen ist die faire und rasche Abwicklung, die oft sogar noch am selben Nachmittag erfolgt.

Negative Bewertungen befassen sich hingegen mit den Konditionen des Angebots und greifen die Mietkosten des Angebots auf. Auch Missverständnisse zwischen Mitarbeitern und Interessenten werden teilweise genannt.

Auch bei Google wird Pfando mit 4,7/5 Sternen bewertet.

Abseits von Kundenberichten sind natürlich die Bewertungen von Mitarbeitern oftmals aufschlussreich. Doch auch diese zeigen sich überwiegend zufrieden. Auf Xing erreicht Pfando 4,23 von 5 Sternen, was zwar keine Topnote ist, jedoch im oberen Bereich liegt. Gerade die Arbeitsatmosphäre und der Zusammenhalt unter den Kollegen wird gelobt. Einzig das magere Weiterbildungsangebot und die doch sehr schnelle Einarbeitung wird offen bemängelt.

Pfando wird von auf den bekannten Bewertungsplattformen überwiegend gut bewertet. Foto: CHUTTERSNAP / Unsplash.com

Fazit – gute Möglichkeit, einen finanziellen Engpass zu überbrücken

Pfando richtet sich gezielt an Personen, die einen finanziellen Engpass haben oder diesen befürchten und somit eine rasche Liquidität erreichen müssen. Mit dieser Ausrichtung unterscheidet sich der Anbieter von üblichen Kreditlösungen, die oft gerade diese Zielgruppe ausschließt. Anders als viele Kreditlösungen benötigt man bei Pfando weder Gehalts- noch Schufanachweise. Das Modell, sein Auto zu Geld zu machen und dennoch gegen eine Mietzahlung weiter zu fahren, ist für Betroffene optimal. Sie erhalten direkt Bargeld, sind liquide und können weiterhin auf ihre gewohnte Mobilität setzen.