Nummernschild: 9 Dinge, die nur wenige Fahrzeugbesitzer wissen - aber es tun sollten

Rund um den Globus im Verkehr: Kennzeichen mit FE-Schrift



Gut möglich, dass es ohne die Terrorakte der Roten Armee Fraktion in den späten 1970er Jahren keinen neuen Schrifttyp für deutsche Autokennzeichen gegeben hätte. 1978 begann die Bundesanstalt für Straßenwesen mit der Entwicklung einer neuen, fälschungserschwerenden (FE-)Schrift. Heraus kam dabei eine seit 2000 für deutsche Euro-Kennzeichen vorgeschriebene Schriftart, die die bisher verwendete Normschrift DIN 1451 ablöste. Mittlerweile haben weltweit rund 50 Länder die FE-Schrift oder eine Variation davon übernommen. Sie ist unter anderem in Bosnien und Herzegowina, Argentinien, Usbekistan, Tansania, Sri Lanka und Neuseeland in Gebrauch.



Der vollständige FE-Schriftsatz wirkt auf den ersten Blick wie eine Ansammlung von zum Teil sehr eigenwillig proportionierten Buchstaben und Ziffern aus verschiedenen Fonds. Dahinter steht das Ziel, es schwierig bis unmöglich zu machen, einzelne Buchstaben oder Ziffern ganz einfach mit etwas schwarzer Farbe abzuwandeln - etwa ein "V" in ein "W", ein "C" in ein "O" oder eine "3" in eine "8". Eine von offizieller Seite abgesegnete digitalisierte Version der FE-Schrift existiert nicht; verschiedene Websites bieten einen "Nachbau" zum kostenfreien Download an.



Kennzeichen richtig lesen



Offiziell zugelassene Nummernschilder - amtliche Bezeichnung: Kfz-Kennzeichen mit EU-Kennung - bestehen aus mindestens zwei Identifikationsmerkmalen: Das Unterscheidungszeichen links neben Prüf- und/oder Stempelplakette bezieht sich auf den Zulassungsbezirk (zum Beispiel COE für Dülmen im Kreis Coesfeld). Die Buchstaben- und Ziffernfolge rechts bildet die Erkennungsnummer des Fahrzeugs selbst. Sie besteht aus ein oder zwei Buchstaben und höchstens vier Ziffern. In bestimmten Fällen kommen noch ein einzelner Buchstabe und/oder eine kurze, kleiner geprägte Zahlenfolge hinzu.



Die häufigsten Varianten bei Standardkennzeichen



- Ein "H" rechts neben der Ziffernfolge steht für "historisch" und identifiziert das Fahrzeug als Oldtimer.

- Kennzeichen von Elektroautos tragen ein "E" am rechten Rand.

- Einen auffälligen gelben Balken mit Datumsangabe tragen Kurzzeitkennzeichen.

- Wechselkennzeichen sind an kleinen aufsteckbaren Zusatzteilen erkennbar, die die gültige Zulassung repräsentieren.

- Zwei untereinanderstehende kleine Zahlen am rechten Rand (zum Beispiel 05 und 11) verweisen auf saisonale Zulassung (hier Mai bis November).

- Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern in roter Farbe werden von Händlern und Werkstätten für Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten verwendet.

- Grüne Schrift ist das Erkennungsmerkmal von steuerbegünstigten Fahrzeugen, die beispielsweise beim Kranken- oder Behindertentransport oder in Forst- und Landwirtschaft zum Einsatz kommen.



0, X, Y und andere spezielle Unterscheidungszeichen



Wer von einem Auto dem schlichten Kennzeichen 0-1 überholt wird, kann zumindest auf den Chauffeur des Bundespräsidenten einen kurzen Blick erhaschen. Am Dienstfahrzeug des Bundeskanzlers prangt das Nummernschild 0-2. Ebenfalls mit der Null beginnen üblicherweise die Kfz-Kennzeichen einiger internationaler Organisationen sowie von Botschaftsangehörigen.



Fahrzeuge der Landesregierung, der Landtage und häufig auch Landespolizei sind ebenfalls an ihren Kennzeichen auszumachen: Sie tragen ein Landeskürzel (zum Beispiel BWL für Baden-Württemberg) und eine Zahlenfolge. Mit "X" beziehungsweise "Y" beginnen die Kfz-Kennzeichen von NATO und Bundeswehr. THW, BW und BP sind die jeweiligen Unterscheidungszeichen auf den Nummernschildern von Technischem Hilfswerk, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und der Bundespolizei.



Kennzeichnungspflicht für motorisierte Rollstühle



Im Jargon der Straßenverkehrszulassungsordnung heißt ein Rollstuhl mit Motor "Krankenfahrstuhl" und zählt zu den Kraftfahrzeugen. Ähnlich wie bei Kleinkrafträdern, Mofas und anderen Leichtkraftfahrzeugen gibt es keine Zulassungspflicht für motorisierte Rollstühle. Um jedoch am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, müssen Fahrzeuge dieser Klassen einen Versicherungsnachweis in Form eines Kennzeichens tragen.

Für alle, die es ganz genau wissen wollen: Ausführliche Detailinformationen gibt's auf der Website des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Foto: © stock.adobe.com/Lisboa dreams

Die Gretchenfrage für Filmkennzeichen: fiktiv oder nicht fiktiv?



Fahrzeuge in Film und TV sind meistens mit sogenannten Spielkennzeichen ausgestattet. Offiziell vergebene KFZ-Kennzeichen dürfen nämlich nur dann erkennbar sein, wenn der Halter des jeweiligen Fahrzeugs das explizit erlaubt hat. Soll das Nummernschild einen realen Bezug haben - zum Beispiel für eine Münsteraner Tatort-Episode, muss die Produktionsfirma sich mit der Kfz-Zulassungsbehörde kurzschließen. Gegen eine Gebühr sperrt das Amt dann die gewünschten Kennzeichen für die Dauer der Dreharbeiten



Für Spielkennzeichen, die in Deutschland nicht in Gebrauch sein können, ist keine spezielle Genehmigung erforderlich. Das betrifft zum Beispiel Kennzeichen, die sich auf einen nicht (mehr) existierenden Ort oder Landkreis beziehen, wie etwa "IM" für das fiktive Städtchen Imma in "FC Venus" oder den nicht näher definierten Ort mit dem Unterscheidungszeichen WBG in der Tatort-Episode "Tod im Häcksler".



Verbotene oder unerwünschte Zeichenkombinationen



Wenn auf einem Parkplatz mehrere Fahrzeuge stehen, deren Nummernschilder Buchstabenfolgen wie NS, HJ, KZ, SS oder SA tragen, findet mit einiger Sicherheit nicht weit entfernt eine rechtsextreme Veranstaltung statt. Allerdings geben mittlerweile nur noch wenige Zulassungsstellen Kennzeichen mit Zeichenkombinationen heraus, die sich als Abkürzungen für Organisationen wie Nationalsozialismus, Hitlerjugend, Konzentrationslager und ähnliche lesen.



Generell unzulässig sind Zeichenfolgen, die gegen die guten Sitten verstoßen. Allerdings lässt die entsprechende Verwaltungsvorschrift einigen Ermessensspielraum zu. Manche Zulassungsstellen geben überhaupt keine Kennzeichen mit Details aus, die an den NS-Staat denken lassen. Unter dieses Verdikt fallen auch bestimmte Zahlenfolgen, zum Beispiel die 88. Erklärung: der Buchstabe H ist der achte im Alphabet, verdoppelt kann er für "Heil Hitler" stehen.



Auch andere Assoziationsmöglichkeiten fallen unter das Verdikt - zum Beispiel die Kombination BUL LE (theoretisch möglich im Landkreis Schwandorf, tatsächlich nicht mehr erhältlich), oder MO RD im Kreis Wesel (dito).





Normformate und Ausnahmen



Für Kfz-Kennzeichen sieht die Straßenverkehrszulassungsordnung bestimmte Formate vor. So betragen die Normmaße für

- einzeilige Kennzeichen 520 Millimeter x 110 Millimeter (Breite x Höhe),

- zweizeilige Kennzeichen: bis zu 340 Millimeter auf 200 Millimeter

- bei Kraftfahrzeugen mit weniger als vier Rädern: bis zu 280 Millimeter x 200 mm,

- Kraftradkennzeichen: 180 Millimeter bis 220 Millimeter auf 200 Millimeter



Während es keine absoluten gesetzlichen Vorgaben zur Mindestbreite eines Kfz-Kennzeichens gibt (siehe nächster Absatz), ist für seine maximale Breite eine Obergrenze festgelegt: Bei Lkw und Pkw darf das Schild nicht über die vorgesehene Anbringungsstelle hinausragen.



Aus ästhetischen Gründen oder wenn der Platz nicht für ein Schild im Normformat ausreicht - zum Beispiel bei manchen Oldtimern - möchte mancher Fahrzeughalter ein kleineres Nummernschild anbringen. Prinzipiell hat der Gesetzgeber nichts dagegen einzuwenden, vorausgesetzt, die Vorgaben hinsichtlich der Schriftart sowie der Zeichenanzahl und -abstände werden eingehalten. Die Zulassungsstellen allerdings knüpfen die Erlaubnis für ein Anbringen eines kleineren Kennzeichens an einige Bedingungen:

- Ein Kennzeichen, das alle Normvorgaben erfüllt, wäre auf jeden Fall zu groß.

- Entsprechende Umbaumaßnahmen am Fahrzeug wären unzulässig, technisch unmöglich oder würden mehr als fünf Prozent des Fahrzeugwertes kosten.

Foto: © stock.adobe.com/Andy Ilmberger

Das Schlusslicht: reflektierende Nummernschilder



Gute Lesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen ist Pflicht für alle Kfz-Kennzeichen in Deutschland. Seit Herbst 1989 müssen neue Nummernschilder grundsätzlich entweder mit einer speziellen reflektierenden Folie beschichtet sein oder "von selbst" leuchten - zum Beispiel durch eine Leuchtfolie oder eine LED-System im Kennzeichenrahmen. Außerdem muss das hintere Kennzeichen über eine Beleuchtungseinrichtung verfügen, die es auch bei Dunkelheit macht. Eine Ausnahme stellen die Nummernschilder von Transportern und anderen Kraftfahrzeugen der Bundeswehr dar, die ja bei Bedarf unsichtbar bleiben müssen.