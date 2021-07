Digitale und intelligente Fahrtenschreiber in der Praxis

Wer nutzt die digitalen Fahrtenschreiber und Tachographen?

Zukünftig sollen Fahrtenschreiber auch dazu dienen, den Wettbewerb auf den Straßen fairer zu gestalten. EU-weite Normen zu Ruhe- und Lenkzeiten sollen länderübergreifend in Kraft treten. Unternehmen müssen dazu die relevanten Daten aus den Fahrtenlesern archivieren und bereithalten. Jeder, der laut Gesetz einen Fahrtenschreiber nutzen muss, muss folglich auch in regelmäßigen Abständen die Fahrerkarte auslesen. Hier sind hauptsächlich Speditionen, Fuhrunternehmen oder Lieferdienste gefragt. Es heißt, Ruhephasen und Lenkpausen entsprechend den gesetzlichen Normen einzuhalten. Mit den neuen digitalen Geräten werden all diese Daten schnell und sicher dem Fuhrpark und dem zuständigen Inspektionsstellen zugänglich gemacht.

Die bekanntesten Auslesegeräte für Fahrtenschreiber

Um die Richtlinien einzuhalten müssen die Fahrer in regelmäßigen Abständen den Tachograph auslesen. Mit modernen Tools funktioniert dieser Schritt häufig automatisiert. Die gesammelten Informationen werden direkt bei der Spedition auf einem Server oder einem PC gespeichert und sind für eventuelle Kontrollen mit wenigen Klicks zu erreichen. In Europa müssen diese Daten mindestens alle 28 Tage ausgelesen werden. Kontrollposten können mit der entsprechenden Remote die Daten von vorbeifahrenden Transportern erkennen und überprüfen. Strafen für fehlende Daten können für das Unternehmen einige Geldverluste bedeuten.

Chipkartenlesegerät für das Auslesen

Das Lesegerät für Chipkarten kommt in vielen Fällen zusammen mit dem Downloadkey. Hier wird die Fahrerkarte entsprechend eingeschoben und die Daten übermittelt.

Kompakter Downloadkey

Mit dem handlichen Downloadkey werden die gewünschten Informationen vom internen Tachographen ausgelesen werden. Dabei können Sie direkt via USB auf einem Computer gespeichert werden. Die Nutzung einer SD-Karte zur Speicherung ist ebenfalls möglich.

Manuelles Auslesen mit dem Downloadterminal

Über den Downloadterminal werden die Daten manuell abgerufen. Diese Terminals nutzen ein integriertes Kartenlesegerät, welches nur die Fahrerkarte registriert. Die Informationen des Fahrtenschreibers werden über einen speziellen Ausleseschlüssel freigegeben. Der Terminal ist optimal, wenn mehrere Fahrer ihre Daten regelmäßig herunterladen müssen. So reicht ein Terminal auf dem Gelände, über den alle Datentransfers realisiert werden. Im Terminal können die Informationen via LAN in der Cloud gespeichert oder per USB übertragen werden.

Automatisierung mit der Black Box

Ein automatisiertes Rund-um-Paket erhalten Sie mit der Black Box. Diese ist fest im Fahrzeug eingebaut und übernimmt die Aufzeichnung aller relevanten Daten. Die Box registriert dabei nicht nur Bewegungsinformationen und Standorte, sie kann auch bestimmte Daten zur Motorsteuerung auslesen. Die Black Box verfügt über moderne GPRS- und GPS-Technologie, wodurch sie einfach mit einem Fahrtenschreiber verbunden werden kann. Um auf die Daten zugreifen zu können, reicht eine Internet Verbindung. Mit einer passenden Telematikplattform werden die Daten für das Management von überall aus zugänglich.

Fazit

Die digitalen Tachographen oder Kontrollgeräte sind aktuell Vorschrift. Damit soll zum einen Manipulationen vorgebeugt werden, zum anderen werden die Registrierungsprozesse wesentlich vereinfacht. Mit unterschiedlichen Geräten können die gesammelten Daten wie zum Beispiel zu Fahrt- und Ruhezeiten schnell und unkompliziert ausgelesen werden. Mitunter reicht ein Smartphone oder Tablet, um Informationen abzurufen. Das spart einiges an Arbeitszeit und erleichtert die Organisation der Fahrpläne und Routen.