Autoreparatur - Selbst Hand anlegen und Geld sparen

Autos zählen zu den beliebtesten Gebrauchsgegenständen der Deutschen. Sie sind praktisch, schön und das Fahren macht richtig Spaß. Beginnt der Pkw Probleme zu bereiten, kann das allerdings schnell für Frust und Panik sorgen. Denn Autoreparaturen kosten viel Geld. Im Durchschnitt gibt der Deutsche rund 315 Euro jährlich für die Wartung aus. Handelt es sich allerdings um einen größeren Schaden, steigert sich die Summe leicht in den vierstelligen Bereich. Um etwas Geld zu sparen, spielen die Autobesitzer oftmals mit dem Gedanken, die Reparaturen in Eigenregie durchzuführen, doch gestaltet sich das Vorhaben wirklich so einfach? Im folgenden Artikel gehen wir der Frage auf den Grund.

Kleine Reparaturen in Eigenregie durchführen

In vergangenen Zeiten kümmerte man sich selbstständig um die Reparatur des eigenen Autos. Mit ein wenig handwerklichem Geschick konnten die Mängel in Windeseile repariert werden und der Pkw wieder startklar gemacht werden. Heutzutage gestaltet sich die Eigeninitiative schwierig. Die Fahrzeuge sind mit den neusten Technologien ausgestattet, für dessen Fehlerbehebung oftmals ausführliches Fachwissen notwendig ist. Darüber hinaus werden die Bauteile mittlerweile so vernetzt, dass Laien keine Chance haben, die Reparatur selbstständig durchzuführen.

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Arbeiten, die ohne Ausbildung zum Kfz-Mechaniker erledigt werden können. So wurde beispielsweise durch eine EU-Richtlinie festgelegt, dass Leuchtmittel einfach austauschbar sein müssen. Doch auch der Reifenwechsel und kleinere Wartungsarbeiten wie Öl-, Ölfilter, Kühlwasser- und Luftfilterwechsel können problemlos vom Laien absolviert werden.

Bremsen und Auspuff

Bei älteren Automodellen ist es sogar möglich, abgefahrene und defekte Bremsbeläge auszutauschen. Denn die Verbauung der Einzelteile gestaltet sich so einfach, dass die Reparatur ohne Expertise vollzogen werden kann. Die Bremsbeläge können nicht verkehrt herum eingebaut werden und lassen sich mit wenigen Handgriffen nachjustieren. Bei modernen Autos ist allerdings ein Diagnosegerät notwendig, um die Bremsbeläge aus ihrer Verankerung zu lösen. Verfügen Sie oder ein guter Freund über eine Hebebühne, lässt sich sogar der Auspuff bearbeiten.

Das Auto selbst reparieren - so gehen Sie vor

Im Allgemeinen lässt sich also sagen, dass es in erster Linie auf den Fahrzeugtyp ankommt, ob sich Defekte und Schäden selbstständig beheben lassen. Sie sollten Ihre Entscheidung allerdings auch vom Wert des Pkws abhängig machen. Handelt es sich bei Ihrem Auto um ein hochwertiges und modernes Fahrzeug, wird dringend davon abgeraten, eigenständig Hand anzulegen. Stümperhafte Versuche können im schlimmsten Fall der Elektronik des Pkws schaden und zusätzliche Kosten verursachen. Sind Sie sich Ihrer Sache allerdings sicher, steht der eigenständigen Reparatur nichts im Wege.

Ersatzteile kaufen

Ein wichtiger Schritt bei der eigenständigen Fehlerbehebung ist der Kauf der passenden Ersatzteile. Ziehen Sie die Herstellernummer heran, um die passenden Einzelteile zu finden. Besitzen Sie etwas Erfahrung, können Sie selbstverständlich auch die Direktsuche nach Fahrzeugmodell, Hersteller und Ersatzteil verwenden.

Mittels Preisvergleich lässt sich der günstigste Anbieter aufspüren, doch auch aktuelle kfzteile24 Codes können dazu beitragen, den Preis etwas zu senken. Infolgedessen ergibt sich ein großes Sparpotenzial bei der eigenen Reparatur des Autos. Im Verhältnis zur Werkstatt lassen sich die Kosten um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Eigene Grenzen akzeptieren

Im Internet kursiert eine große Vielzahl an Videotutorials und Erklärungen, wie die Reparaturen durchgeführt werden müssen. Die Anweisungen können in der Regel leicht befolgt werden und führen zu guten Ergebnissen. Für einige Arbeiten ist allerdings eine gewisse Expertise unabdingbar. Holen Sie sich Unterstützung von einem Kfz-Mechaniker oder einen Tuner, um keine schwerwiegenden Fauxpas zu begehen. Fehlgriffe und falsche Entscheidungen können Sie schließlich im Straßenverkehr das Leben kosten. Auch wenn Ehrgeiz und Eigeninitiative in der Regel positiv zu bewerten sind, sollte man bei wichtigen Angelegenheiten das Geld außer Acht lassen und auf Nummer sicher gehen.