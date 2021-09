POL-ST: Rheine, Senior wird Opfer eines Trickbetrügers

Am Montag (27.09.) ist ein 78-jähriger Mann an der Frankenburgstraße Opfer eines Trickdiebes geworden....

...Der 78-Jährige parkte gegen 14.10 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Mathias-Spitals. Als das Fahrzeug stand, öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür und fragte den Mann, ob er ihm eine 1-Euro-Münze in zwei 50 Cent Stücke wechseln könnte. Der Mann schaute in seiner Geldbörse nach. Daraufhin fragte ihn der Unbekannte, ob er selbst einmal nachschauen könnte. Der 78-Jährige hielt dem Mann seine Geldbörse entgegen, die der Unbekannte an sich nahm und kurz danach wieder zurückgab. Der Unbekannte entfernte sich vom Auto. Der 78-Jährige bemerkte kurz danach, dass ein 100 Euro-Schein fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

