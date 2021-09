POL-ST: Lotte, Diebstahl aus Staubsaugerautomat an Tankstelle

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben den Staubsaugerautomaten der Star-Tankstelle an der Ibbenbürener Straße in Alt-Lotte aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (17.09.21), 22.00 Uhr, und Samstag (18.09.21), 06.00 Uhr....

Polizei Steinfurt