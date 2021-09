POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbrüche in Wohnung, Schule und Büro

In mehreren Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt sind in den vergangenen Tagen Einbrecher am Werk gewesen.

In Ibbenbüren verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (13.09.21), 21.00 Uhr, und Dienstag (14.09.21), 05.45 Uhr, auf unbekannte Weise Zugang zu einem Reihenhaus an der Finkenfeldstraße. Sie entwendeten zwei Smartwatches, zwei Tablets und Bargeld. Täterhinweise liegen nicht vor.

In Lienen am Lührmannsweg haben Unbekannte zwischen Samstag (11.09.21), 11.30 Uhr, und Montag (13.09.21), 07.00 Uhr, die Haupteingangstür der Waldorfschule aufgehebelt. Die Täter beschädigten anschließend mehrere Türen im Schulgebäude. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter.

Und in Burgsteinfurt hebelten Einbrecher die Haupteingangstür eines Bürogebäudes an der Straße Am Neuen Wall auf. Aus den Büroräumen stahlen sie einen Akkubohrer und eine Musikbox. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (10.09.21), 13.00 Uhr, und Montag (13.09.21), 08.00 Uhr. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Polizei nimmt zu allen drei Einbruchsdiebstählen Hinweise von Zeugen entgegen, für Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315, für Lienen unter 05481/9337-4515 und für Burgsteinfurt unter 02551/15-4115.

