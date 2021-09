POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbrüche in Autos

...In Ibbenbüren drangen unbekannte Täter an der Brunnenstraße auf bisher ungeklärte Weise in ein Firmenfahrzeug ein und entwendeten diverse Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags - darunter eine Vermessungsdrohne, einen Laptop sowie ein Smartphone. Die Tat ereignete sich am Sonntag (26.09.21) in der Zeit zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr.

In Emsdetten gab es einen versuchten und einen vollendeten Diebstahl aus Pkw. Beide Taten ereigneten sich an der Münsterstraße. An einem grauen VW Polo wurde zwischen Samstag (25.09.21), 22.30 Uhr, und Sonntag (26.09.21), 17.00 Uhr, das Schloss aufgebrochen. Dann öffneten Unbekannte die Motorhaube und entwendeten die Batterie aus dem Motorraum.

An einem schwarzen VW Golf versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (24.09.21), 19.45 Uhr, und Sonntag (26.09.21), 13.45 Uhr, ebenfalls an der Münsterstraße in Emsdetten die Schlösser der Fahrer- sowie der Beifahrertür aufzubrechen. Beides misslang.

Und in Lengerich stellte ein Geschädigter fest, dass die hintere linke Seitenscheibe seines grauen Audi A4, der an der Bahnhofstraße abgestellt war, eingeschlagen worden war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (23.09.21), 21.00 Uhr, und Freitag (24.09.21), 10.00 Uhr. Entwendet wurde offenbar nichts.

In keinem der Fälle liegen Täterhinweise vor. Die Polizei nimmt Täterhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306 - 4415 (Emsdetten), unter 05451/591-4315 sowie unter 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell