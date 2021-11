Zwölfjähriges Mädchen von maskiertem Mann in Gebüsch gezerrt

Hemer (dpa/lnw)

Ein maskierter Unbekannter soll im sauerländischen Hemer eine zwölfjährige Schülerin in einem Park angegriffen haben. Das Mädchen sei in der Dunkelheit auf dem Weg zur Schule gewesen, als der Unbekannte sie plötzlich von hinten gepackt habe, berichtete die Polizei in Hagen am Donnerstag.

Von dpa