Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall in Viersen schwer verletzt worden.

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug mit dem auf einen Fahrrad fahrenden Kind zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen wollte demnach eine Straße überqueren. Das Mädchen wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.