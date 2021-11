Zweitligist Fortuna Düsseldorf holt Torwart Kai Eisele

Düsseldorf (dpa/lnw) –

Fortuna Düsseldorf hat den zuletzt vereinslosen Torwart Kai Eisele verpflichtet. Der 26-Jährige erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, wie die Rheinländer am Freitag mitteilten. Eisele spielte bis zum Sommer für den Halleschen FC und war zudem in seiner Karriere bislang für Hansa Rostock und die zweite Mannschaft des SC Freiburg aktiv. Eisele hatte in den vergangenen Tagen bereits bei der Fortuna trainiert.

Von dpa