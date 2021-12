Zweites Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Das zweite Corona-Weihnachten stellt die Kirchen vor besondere Herausforderungen. Vielerorts finden vor allem die traditionell stark besuchten Familiengottesdienste an Heiligabend und die Christmetten unter 2G-Bedingungen statt. Es gibt aber auch viele Angebote unter freiem Himmel ohne Gesundheitsnachweis. Antonius Hamers vom Katholischen Büro in Düsseldorf riet deshalb dazu, sich vorab auf der Website der jeweiligen Gemeinde über die Angebote und den dafür geltenden Gesundheitsschutz zu informieren.

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck räumte in seiner Weihnachtsbotschaft ein, dass auch die Kirche derzeit immer weniger Menschen Halt geben könne: «Für viele ist der Glaube heute identisch mit oft nicht mehr verstehbaren, manchmal magischen, manchmal aus fernen Zeiten kommenden Formen von Religionsausübung, die den Menschen unserer Tage nicht mehr entsprechen.» Gerade das Weihnachtsfest eröffne aber einen Zugang zum Glauben: «Das Geschehen im Stall zu Bethlehem macht Mut, sich in unsicheren Zeiten an den Gott zu halten, der sich in Jesus so menschlich offenbart», sagte der Essener Bischof.