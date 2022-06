Zweiter Coup: Täter stehlen Luxusuhren aus Geschäft an Kö

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Luxusuhren aus einem Geschäft an der Düsseldorfer Königsallee entwendet. Nach Polizeiangaben fuhren sie mit einem gestohlenen Wagen mehrfach rückwärts gegen die Tür eines Nebeneingangs und in ein Schaufenster. Kurios: Das Geschäft war vor anderthalb Jahren auf die gleiche Weise schon einmal Opfer geworden. Einen der danach extra angebrachten Poller haben die Täter diesmal einfach entfernt.

Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Unbekannten den Poller nach aktuellem Ermittlungsstand abgeschraubt hatten. So konnten sie mit dem Wagen in die Scheibe fahren, die zerbrach. Die Täter nahmen mehrere Uhren aus einer Vitrine und flüchteten mit dem Auto. Eine Fahndung mit Hubschrauber hatte keinen Erfolg. Der beschädigte Fluchtwagen wurde am Dienstag in der Innenstadt entdeckt.

Laut Polizei wird der Schaden momentan auf über 100.000 Euro geschätzt. Kurz nach dem Coup im Dezember 2020 waren die Täter gefasst und die Beute mit Millionenwert größtenteils sichergestellt worden. Laut serbischen Medien gehörten die Täter damals zum kriminellen Netzwerk «Pink Panther».