Zweiter Coronafall beim BVB: Wolf positiv getestet

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund vermeldet vor dem Start in die Rückrunde einen zweiten Coronafall. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv auf das Virus getestet. «Der 26-Jährige, der keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden hatte, hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben und ist aktuell symptomfrei», hieß es in der Mitteilung.

