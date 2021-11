Zweite Festnahme nach Überfall und Vergewaltigung

Recklinghausen/Berlin (dpa)

Rund zwei Monate nach einem Überfall und einer Vergewaltigung in einer Wohnung in Recklinghausen hat die Polizei in Berlin einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 19-Jährige aus Oer-Erkenschwick sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Nach der Tat am 23. September waren drei Täter mit einem dunklen Kleinwagen geflohen. Einer der Männer wurde kurz darauf festgenommen. Dem 18-Jährigen wird schwerer Raub und Beihilfe zur Vergewaltigung vorgeworfen. Parallel zu der aktuellen Festnahme am Mittwoch wurden Objekte in Berlin und Oer-Erkenschwick durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Von dpa