Zweijähriges Mädchen in Pool in der Nachbarschaft ertrunken

Erftstadt (dpa)

Ein zweijähriges Mädchen ist in Erftstadt bei Köln von daheim weggelaufen, in einen Swimmingpool in der Nachbarschaft gefallen und ertrunken. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Kind zu reanimieren, während es mit einem Rettungshubschrauber in die Kölner Uni-Klinik geflogen worden sei, berichteten Polizei und Kölner Staatsanwaltschaft am Samstag.

Von dpa