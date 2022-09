Zweijährige stürzt aus Fenster: Lebensgefährlich verletzt

Ein zwei Jahre altes Mädchen hat sich in Hagen bei einem Fenstersturz aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses lebensgefährlich verletzt.

Ersten Ermittlungen nach habe das Mädchen vermutlich auf einem Bett neben dem Fenster gespielt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie habe das Fenster dann selbst geöffnet und sei ohne Fremdeinwirkung am frühen Donnerstagnachmittag herausgestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kleinkind in eine Spezialklinik.