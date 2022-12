Zwei Verletzte nach Raubüberfall: Teil der Beute gefunden

Alzenau (dpa)

Nach einem Raubüberfall mit zwei Verletzten in Unterfranken fahndet die Polizei auch in Nordrhein-Westfalen nach vier unbekannten Tätern. Die Ermittler suchten nach Zeugenhinweisen nach einem Fluchtauto, bei dem es sich um einen dunklen Kombi mit gelben Kennzeichen, schwarzer Schrift und einem «L» handeln soll, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto soll nach der Tat am Samstag mit hohem Tempo vom Tatort in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) zunächst in Richtung Autobahn 45 gefahren und später auf der A61 bei Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis gesehen worden sein.

Von dpa