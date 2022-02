Zwei Verletzte nach Einsturz einer Treppe in Rohbau gerettet

Köln (dpa/lnw)

Beim Einsturz einer Treppe in einem Rohbau im Kölner Stadtteil Zündorf sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr in Köln mitteilte, sei sie am Donnerstag um 11.11 Uhr - also exakt zum Auftakt des Kölner Straßenkarnevals - alarmiert worden. Eine der verletzten Personen war von Einsatzkräften schnell gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa