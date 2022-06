Zwei Verletzte, eine Festnahme: Mordkommission ermittelt

Essen (dpa/lnw)

Zwei in der Nacht zum Donnerstag gefundene, teils schwer verletzte Männer geben der Polizei in Essen bisher Rätsel auf. Gegen 0.30 Uhr hätten die Beamten über die Essener Feuerwehr von einer schwerst verletzten Person vor dem Marienhospital erfahren, teilte die Polizei mit. Ein 29 Jahre alter Mann habe mindestens eine stark blutende Wunde aufgewiesen und sei noch in der Nacht im Krankenhaus notoperiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte eine Lebensgefahr bei dem Mann aus Angola nicht ausgeschlossen werden.

Von dpa