Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bochum

Bei einem Wohnungsbrand in Bochum sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Dabei handele es sich um eine schwer verletzte und eine mittelschwer verletzte Person, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Bochum am frühen Mittwochmorgen. 18 Bewohner des Gebäudes wurden den Angaben zufolge nach der Evakuierung in einem Linienbus betreut. Der Brand sei im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 59 Einsatzkräften vor Ort, zudem waren Notärzte und Notfallseelsorger im Einsatz, hieß es.