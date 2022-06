Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Zwei weitere sind schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Am späten Mittwochabend bog eine 71-jährige Pkw-Fahrerin in Goch im Landkreis Kleve von einem Privatgrundstück nach links auf die B504 und kollidierte dabei mit einem Motorrad. Der 59-jährige Motorradfahrer sowie seine 62-jährige Beifahrerin überlebten den Zusammenstoß nicht. Die 71-jährige Autofahrerin und ihre 68-jährige Beifahrerin wurden beide schwer verletzt mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B504 musste für knapp fünf Stunden gesperrt werden.