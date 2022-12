Zwei Solaranlagen für Lützerath

Erkelenz (dpa/lnw)

Zwei Wochen nachdem das Protestcamp am Braunkohletagebau Garzweiler vom öffentlichen Stromnetz abgeklemmt wurde, sollen nun zwei Photovoltaikanlagen Energie liefern. Am Dienstag seien die Anlagen in einer Gemeinschaftsaktion mit zwei örtlichen Initiativen montiert worden, sagte ein Vertreter der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Dienstag. «Mit den ersten Sonnenstrahlen fließt hier Strom». Eine Anlage wurde auf einem Dach, eine weitere an einen hölzernen Turm montiert. Die gebrauchten Solarpanels hatte Greenpeace bereitgestellt.

Von dpa