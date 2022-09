Zwei schwer verletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß

Altenbeken-Schwaney (dpa/lnw)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 27 bei Altenbeken-Schwaney sind zwei Männer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montagabend im Kreis Paderborn, als ein 26 Jahre alter Autofahrer in Fahrtrichtung Schwaney in einer Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit zwei vor ihm fahrende Autos überholte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa