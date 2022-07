Zwei Menschen auf E-Scooter von Auto erfasst: Lebensgefahr

Eine 29-Jährige und ein 27-Jähriger sind auf einem E-Scooter in Marl im Ruhrgebiet von einem Auto erfasst worden.

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz seien sie am Sonntagmorgen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau schwebe in Lebensgefahr und sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Auch der Mann kam demnach in ein Krankenhaus. Die 37 Jahre alte Autofahrerin, die laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache auf den E-Scooter auffuhr, blieb unverletzt.