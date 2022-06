Zwei Männer gehen mit Hieb- und Stichwaffen aufeinander los

Essen (dpa/lnw)

Die in der Nacht zum Donnerstag in Essen verletzt aufgefundenen Männer sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei miteinander in Streit geraten und mit Hieb- oder Stichwaffen aufeinander losgegangen. Der mit schwersten Verletzungen vor dem ehemaligen Marienhospital gefundene 29-Jährige habe - vermutlich bei der Auseinandersetzung mit dem 22-Jährigen - eine schwere Bauchverletzung erlitten und war noch in der Nacht operiert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll er außer Lebensgefahr sein.

