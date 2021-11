Zwei Männer bei Streit in Hotel schwer verletzt

Ein 20-Jähriger erlitt Schnittverletzungen an der Hand, ein 34-Jähriger war aufgrund von Stichverletzungen vorübergehend in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll zunächst der 34-Jährige den 20-Jährigen angegriffen haben. Was danach geschah, ist bislang unklar. Der 20-Jährige und seine drei Begleiter seien festgenommen worden. Zudem stellten die Beamten drei hochwertige Autos sicher. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen.