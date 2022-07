Zwei Mädchen auf E-Scooter von Auto erfasst und verletzt

Zwei Mädchen sind auf einem E-Scooter in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden.

Die 16-jährige Fahrerin des Rollers habe eine Straße überqueren wollen und dabei eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die leicht verletzte Jugendliche sowie ihre schwer verletzte 13 Jahre alte Beifahrerin seien am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 46-jährige Autofahrer blieb unverletzt.