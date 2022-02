Zwei Jugendliche sollen Testcenter in Brand gesetzt haben

Herne (dpa/lnw)

Die Polizei ermittelt gegen zwei dringend tatverdächtige Jugendliche, die in der Nacht zum Donnerstag ein Corona-Testzentrum in Herne in Brand gesetzt haben sollen. Gegen 0.30 Uhr habe ein Zeuge den Brand des Testcenters in einem Container im Stadtteil Holsterhausen bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Brand des komplett zerstörten Containers sei durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden,

Von dpa