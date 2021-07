Zwei Arbeiter von Gabelstapler angefahren: Schwer verletzt

Ein Arbeiter hat zwei seiner Kollegen mit einem Gabelstapler angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzten die beiden Männer bei dem Unfall am Freitagmorgen in einer Lagerhalle in Paderborn und wurden vom Gabelstapler eingeklemmt.

Der Fahrer sei vermutlich durch einen Bedienungsfehler rückwärts in die Gruppe von Arbeitskollegen gefahren, hieß es in der Mitteilung. Nach dem Unfall habe ein weiterer Arbeiter einen zweiten Gabelstapler genutzt, um das Unfallfahrzeug anzuheben und die beiden Verletzten zu befreien. Sie kamen nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus, der Fahrer erlitt einen Schock. Ein Notfallseelsorger haben die Arbeiter betreut.