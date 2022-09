Zusatz-Test: Polizei lässt auch Bewerber unter 1,63 Meter zu

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei der NRW-Polizei ist eine umstrittene Regelung gefallen: Bislang konnte man sich nur ab einer Mindestgröße von 1,63 Meter bei der Polizei bewerben. Nun kann man durch einen zusätzlichen Sporttest auch die Ausbildung starten, wenn man kleiner ist. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in einem Bericht an den Landtag mit.

Von dpa