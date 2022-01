Zusammenstoß mit drei Autos: Acht Verletzte auf A560

Sankt Augustin (dpa/lnw)

Bei Zusammenstößen zwischen drei Autos auf der Autobahn 560 bei Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) sind acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Hennef sei am späten Samstagabend zeitweise gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Später sei die Autobahn teilweise wieder befahrbar gewesen, nach rund zweieinhalb Stunden wieder komplett. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» über den Unfall berichtet.

Von dpa