Zusammenstoß mit Bus: zwei Männer in Auto schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Schulbus sind am Montag in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) zwei Männer in einem Auto schwer verletzt worden.

In dem Schulbus seien zwei von sechs Kindern leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Siegburg mit. Der Kleinwagen mit den beiden Männern sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und mit dem Bus zusammengekracht. Die Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Alle sechs Kinder aus dem Bus seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtete zuvor.