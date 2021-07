In Hamm ist ein Motorrollerfahrer mit einem wendenden Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag habe ein 20 Jahre alter Autofahrer am rechten Straßenrand gehalten und zum Wenden angesetzt und sei dabei mit dem 66 Jahre alten Rollerfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer, er wurde ins Krankenhaus gebracht.