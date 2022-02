Zunächst sonniges und mildes Wetter, dann Regen und Sturm

Offenbach (dpa/lhe)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist zur Wochenmitte zunächst sonnig und mild. Am Mittwoch bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf zehn bis 13 Grad, im Bergland auf sechs bis neun Grad. Im Hochsauerland liegen die Werte bei etwa vier Grad.

Von dpa