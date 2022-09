Zum «RhineCleanUp» werden Zehntausende Freiwillige erwartet

Vor allem Plastikmüll sorgt für Probleme in den Gewässern. An vielen Flussufern wird er nun wieder eingesammelt. Das Niedrigwasser könnte den Freiwilligen helfen.

Tausende Freiwillige werden an diesem Samstag zu einer ganztägigen Müllsammelaktion an vielen Flussufern in Deutschland erwartet. Der aktuell vielerots niedrige Wasserstand könne helfen, auch an Flächen heranzukommen, die in den vergangengen Jahren nicht erreichbar waren, hieß es bei den Initatoren von «Rhine Clean Up» (RCU). Sie sprechen von der «größten Müllsammelaktion Mitteleuropas», die am Rhein, aber auch an Ruhr, Lippe, Emscher, Düssel oder auch Mosel geplant sei.

Es wurde mit rund 40.000 Einzelpersonen und 500 Gruppen gerechnet, sofern es an dem Tag nicht zu starken Regenfällen kommt. Das Hauptproblem sei Plastikmüll - in großen Mengen und in allen Formen von Flaschen bis zu kleinteiligen Überresten an den Ufern zu finden.