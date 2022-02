Zugausfälle und Unwetterwarnung: Vorbereitung auf «Zeynep»

Ein Sturm folgt auf den nächsten: Am Freitag zieht «Zeynep» über NRW. Zahlreiche Züge fallen aus, Schulen schließen früher. Auch am Wochenende bleibt das Wetter ungemütlich.

Während mancherorts noch die Schäden des Sturms «Ylenia» beseitigt werden, zieht mit dem Orkantief «Zeynep» schon das nächste Unwetter über Nordrhein-Westfalen. Die Deutsche Bahn stellte daher ab 14.00 Uhr den Regionalverkehr in Teilen von NRW ein, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Betroffen waren zahlreiche Linien, vor allem nördlich von Düsseldorf. So blieben unter anderem die Regionalzüge rund um Dortmund, Bielefeld und Münster ab Mittag stehen.

Die Entscheidung sei zum Schutz der Reisenden und Mitarbeiter wegen des angekündigten Sturms getroffen worden, sagte ein Sprecher. Die Wiederaufnahme des Betriebs sei für Samstagfrüh geplant, schrieb die Bahn auf ihrer Homepage. Eine genaue Übersicht über die betroffenen Linien gibt es auf www.zuginfo.nrw.

Auch der Fernverkehr lief nicht planmäßig. In der Nordhälfte des Bundeslandes wurde der Fernverkehr schrittweise eingestellt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Für den Rest des Tages fahren den Angaben zufolge dann keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund.

Die Autobahn 44 wurde am Freitagmittag zwischen dem Autobahnkreuz Holz und dem Autobahndreieck Jackerath in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. «Die Sperrung erfolgte kurzfristig im Hinblick auf die aktuellen Starkwindereignisse», teilte die Autobahn GmbH Rheinland mit. Die Polizei Paderborn rief dazu auf, sich an Straßensperrungen zu halten. «Mehrfach hat die Polizei festgestellt, dass sturmbedingte Straßensperren von Autofahrern missachtet werden», teilte sie mit. «Das ist nicht nur ordnungswidrig, sondern auch höchst gefährlich.»

Die Bezirksregierung Arnsberg schickte Schülerinnen und Schüler gegen Mittag nach Hause. Wegen des erwarteten Sturms sollten Schulen im Regierungsbezirk den Unterricht demnach früher beenden. Die Schulen könnten den genauen Zeitpunkt selbst festlegen. Die Stadt Bochum, die ebenfalls im Regierungsbezirk Arnsberg liegt, hatte zuvor schon Eltern aufgerufen, Schüler und Kita-Kinder vor 14.00 Uhr abzuholen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für ganz Nordrhein-Westfalen eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen aus. Menschen sollten sich demnach nicht im Freien aufhalten. Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

«Der Wind frischt jetzt allmählich auf», sagte ein Meteorologe des DWD am Freitagmittag in Essen. «Das nimmt jetzt weiter zu.» Am Nachmittag ziehe eine Kaltfront über Nordrhein-Westfalen, dann sei auch mit orkanartigen Böen mit vereinzelt 100 oder 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. «Das zieht dann erstmal bis zum Abend ostwärts durch», sagte der Meteorologe. In der zweiten Nachthälfte lasse der Wind etwas nach. Dann sei das Ärgste zunächst überstanden.

Aber auch danach bleibe es stürmisch. «Samstagabend zieht dann von Westen der nächste Tiefausläufer auf», sagte der Meteorologe. «Auch der Sonntag wird trüb und regnerisch, sehr ungemütlich.»