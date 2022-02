Zug rammt Mülleimer: Polizei fahndet nach Tätern

Holzwickede (dpa/lnw)

Ein Regionalzug hat am Samstagabend bei Dortmund einen Stahlmülleimer überfahren, der auf den Gleisen platziert worden war. Dabei wurde das Triebfahrzeug beschädigt. Unbekannte haben den Eimer am Bahnhof Holzwickede aus seiner Verankerung gerissen und auf die Schienen geworfen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Verletzt worden sei niemand.

Von dpa