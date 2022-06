Züge mit mehr Wagen an Pfingsten: Erste Staus auf Autobahnen

Mit mehr Wagen und Personal will sich die Bahnbranche für den erwarteten Reiseverkehr am langen Pfingstwochenende wappnen. Es sei zu erwarten, dass viele Ausflügler sich mit dem neu eingeführten 9-Euro-Ticket auf den Weg zu touristischen Zielen machten, teilten die Nahverkehre Rheinland und Westfalen-Lippe (NVR und NWL) sowie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Freitag mit. Auf zentralen Strecken seien die Züge deshalb «mit maximal möglicher Sitzplatzstärke unterwegs».

Dies betreffe unter anderem die Linien RE1 und RE6 (Hamm-Essen-Köln), RE13 (Düsseldorf-Venlo) oder RE48 (Wuppertal-Bonn). Dennoch werde es in bestimmten Zügen und an einigen Bahnhöfen sicherlich voll werden. Reisende sollten in solchen Fällen Geduld und Verständnis mitbringen, appellierten die Unternehmen.

Auch auf einigen Autobahnen könnte es über Pfingsten eng werden. Bereits am frühen Freitagnachmittag bildeten sich laut Verkehrszentrale auf mehreren Strecken kilometerlange Staus, etwa auf der A1 und der A3 bei Köln. Nach Einschätzung des ADAC dürften sich ab Freitagnachmittag und am Samstagvormittag vermehrt Kurzurlauber aus NRW in Richtung Nord- und Ostseeküste oder Niederlande aufmachen - und am Montagnachmittag zurückkommen.

Besondere Probleme könnte es auf der A40 geben: Die wichtige Ost-West-Verbindung des Ruhrgebiets wird wegen Bauarbeiten von Freitagabend an zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und -Häfen in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt. In der Gegenrichtung nach Venlo steht nach Angaben der Projektmanagementgesellschaft Deges nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.