Zu wenig Kontrolle am Weihnachtsmarkt? Stadt widerspricht

Duisburg (dpa/lnw)

Die Stadt Duisburg hat Kritik an fehlenden Corona-Kontrollen bei ihrem Weihnachtsmarkt zurückgewiesen. Seit der Eröffnung am Donnerstag seien - mit Schwerpunkt am Wochenende - 1061 Besucher vom Ordnungsamt kontrolliert worden, sagte eine Stadtsprecherin am Montag. Hinzu kämen pro Tag fast 10.000 stichprobenartige Kontrollen in Eigeninitiative der Standbetreiber - etwa an Verkaufstresen, an Fahrgeschäften oder im Innenbereich bei gastronomischen Angeboten. Insgesamt seien drei Besucher wegen Verstößen aufgefallen, sie müssten 250 Euro Bußgeld zahlen.

Von dpa