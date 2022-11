«Zu viele Punkte liegen gelassen»: Köln unter Zugzwang

Köln (dpa)

Nach vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga hadert Kölns Trainer Steffen Baumgart mit der geringen Punkteausbeute seines Teams und setzt umso mehr auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. «Wenn man in eine solch lange Pause geht wie diese, ist das Ziel, vorher zu punkten. Das ist uns einfach nicht gelungen. Obwohl wir in allen Spielen die Möglichkeit dazu gehabt hätten, insbesondere zuletzt gegen Leverkusen», sagte der 50 Jahre alte Trainer vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC Berlin. «Nun haben wir noch ein Spiel und wollen unbedingt punkten. Ich sehe uns dazu in der Lage.»

Von dpa