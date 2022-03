Zu viele Corona-Fälle: Spielabsagen für Rot-Weiss Essen

Wie der Tabellenführer der West-Staffel am Mittwoch mitteilte, fällt auch die Begegnung gegen den SV Lippstadt am Samstag aus. Am Dienstag wurde bereits die für Mittwoch angesetzte Partie der Essener bei RW Ahlen abgesagt. Der Grund: Eine zweistellige Anzahl an Essener Spielern ist in Corona-Quarantäne, ein Großteil davon sei mit dem Virus infiziert. Essen hat derzeit weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Der Trainingsbetrieb wird sogar für die kommenden Tage ausgesetzt.