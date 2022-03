Zu viel Frust: Viele Religionslehrer unterrichten nicht mehr

Köln (dpa)

Etliche Religionslehrerinnen und Religionslehrer unterrichten aus Frustration über den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch nicht mehr. Das sagte Agnes Steinmetz, Sprecherin der Vereinigung katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer an den Gymnasien im Erzbistum Köln, am Montag im WDR. «Schwerpunktmäßig ist es tatsächlich die eigene Fassungslosigkeit, mit der jemand sagt: Ich kann so nicht weiter in der Kirche leben.»

Von dpa