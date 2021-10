Zoomitarbeiter löst Rätsel um angebliche Schlange

Laut Mitteilung der Polizei vom Sonntag wurde ihr am Samstagnachmittag ein Foto des angeblichen exotischen Reptils in einem Garten eines leerstehenden Hauses in der Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gesandt. Ein befragter Experte sprach nach Sichtung des Fotos von einer nicht einheimischen Schlange, die vermutlich nicht giftig sei - aber bissig. Vor Ort stellte dann ein Mitarbeiter des Zoo Neuwieds fest, «dass es sich um eine sehr gelungene Dekorationsschlange aus Porzellan handelte», wie die Polizei weiter berichtete.