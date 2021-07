Zoo gelingt Nachzucht eines seltenen Madagaskar-Fisches

Dem Duisburger Zoo ist die Nachzucht eines seltenen und in seiner Heimat Madagaskar stark bedrohten Fisches gelungen. Weit über 50 Loiselle-Madagaskar-Buntbarsche seien in einer eigens aufgebauten Zuchtanlage auf die Welt gekommen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die Fische lebten in der Natur nur in einem winzigen Verbreitungsgebiet und mit stetig abnehmenden Beständen. Die Nachzucht sei deshalb ein wichtiger Erfolg. Die Insel Madagaskar vor Afrika beheimatet zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten. Brandrodungen und das Abholzen des Regenwaldes lassen dort aber die Ökosysteme kollabieren und viele Arten aussterben.