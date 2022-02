Zoo freut sich über weißes Bärenstummelaffen-Jungtier

Duisburg (dpa/lnw)

Niedlicher Nachwuchs im Affenhaus des Duisburger Zoos: Ende Januar ist ein schneeweißes Bärenstummelaffen-Jungtier geboren worden. Das teilte der Zoo am Freitag mit. Für den Erhalt der stark gefährdeten Primatenart, die in den Regenwäldern Westafrikas zu Hause ist, sei die Geburt des kleinen Männchens ein großer Erfolg. Neben dem Affenbaby und Mutter Black lebe auch die 28 Jahre alte Affen-Großmutter Melanie am Kaiserberg. Sie ist nach Angaben des Zoos «das mit Abstand älteste Tier dieser Art in menschlicher Obhut». Ihr Tierpfleger schwärmt: «Sie ist wie eine liebevolle, etwas tatterige alte Oma - ein absolutes Charaktertier bei uns im Affenhaus.»

