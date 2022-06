Zollfahnder finden 50 Kilo Drogen in 1000 Postsendungen

Kranenburg (dpa/lnw)

Festnahme am Briefkasten: Beim Versuch, 60 Drogensendungen auf den Weg zu bringen, ist ein Verdächtiger an einem Briefkasten in Kranenburg an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen worden. Zuvor hatten Zollfahnder binnen sechs Wochen fast 1000 Postsendungen mit Drogen abgefangen und so mehr als 50 Kilogramm Heroin, Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Marihuana sichergestellt, berichtete das Zollfahndungsamt Essen am Samstag.

Von dpa